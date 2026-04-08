Il Milan ha annunciato il ritorno in Australia per il tour pre-stagionale del 2026. La squadra partirà per un’amichevole contro l’Inter, che si terrà nel paese oceanico. Il club ha diffuso i dettagli della tournée estiva, confermando le date e le modalità di partecipazione. I fan australiani avranno l’opportunità di vedere i calciatori in azione prima dell’inizio della nuova stagione.

Il Milan ha fatto sapere che anche la prossima estate tornerà in Australia per la tournée di preparazione. Di seguito, la nota ufficiale del club rossonero. La tournée estiva: "AC Milan torna in Australia per il Pre-Season Tour 2026, che sarà parte del percorso di preparazione in vista della prossima stagione. Si rafforza così ulteriormente il rapporto longevo e profondo tra AC Milan e l'Australia Occidentale. Il Club sarà accolto a Perth per il terzo anno consecutivo dopo aver ospitato le partite contro la Roma nel maggio 2024 e contro il Perth Glory nel luglio 2025. La squadra potrà infatti allenarsi in strutture all'avanguardia... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan torna in Australia per il Pre-Season tour 2026: derby con l’Inter in vista. Il comunicato ufficiale

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Pre-season tour 2026, ufficiale il ritorno a Perth dei rossoneri: ci sarà il derby di MilanoCon una nota ufficiale pubblicata sui propri canali ufficiali, l'Ac Milan comunica che i rossoneri, la prossima estate, voleranno in Australia, a Perth, per il pre-season tour 2026. milannews.it

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“AC Milan torna in Australia per il Pre-Season Tour 2026, che sarà parte del percorso di preparazione della Prima Squadra maschile in vista della prossima stagione sportiva. In questa occasione, i rossoneri affronteranno l’Inter portando il Derby di Milano oltr - facebook.com facebook

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