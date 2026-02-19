LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Norris firma il nuovo record della pre-season problemi per la Ferrari

Luca Norris ha stabilito il nuovo record della pre-season durante il test a Sakhir, mentre la Ferrari ha avuto problemi tecnici. Il pilota britannico ha completato un giro in 1:36,6, battendo il precedente record stabilito nella passata stagione. Nel frattempo, Verstappen si è fermato ai box dopo aver completato alcuni giri veloci, e Russell continua il suo run con tempi leggermente più alti. La giornata di test prosegue con tensione e incertezza, mentre i team cercano di affinare le proprie vetture.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40 Verstappen torna ai box, mentre prosegue il long-run di Russell che gira adesso in 1:37 alto dopo aver cominciato lo stint in 1:37 basso. 9.38 Verstappen si migliora nel T1 e nel T3, ma perde tanto nel settore centrale e chiude il giro in 1'33?690, non riuscendo ad attaccare il tempo di Norris. 9.37 Gomme C3 nuove per Verstappen, che si lancia per un nuovo time-attack. 9.35 Stabile sull'1:37 basso il ritmo di Russell con gomme C3 in questa prima fase del run. Torna in pista nel frattempo Verstappen sulla Red Bull RB22. 9.33 Russell comincia un nuovo run su gomme C3 girando in 1'37?1 e nella tornata successiva in 1'37?3.