Prato di Campoli bando per chioschi e ambulanti | aperte le domande per l’estate 2026

Il Comune di Veroli ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di spazi commerciali a Prato di Campoli in vista dell’estate 2026. Le domande possono essere presentate per chioschi e attività ambulanti, con l’obiettivo di organizzare l’area durante la prossima stagione estiva. La procedura riguarda l’assegnazione di spazi destinati a operatori interessati a svolgere attività commerciali nel periodo indicato.

Il Comune di Veroli ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di spazi commerciali a Prato di Campoli in vista della stagione estiva 2026. Le autorizzazioni riguarderanno il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.Chioschi e posteggi disponibiliL’avviso prevede.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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