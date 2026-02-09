Nel carcere della Dogaia a Prato, le aggressioni non si fermano. Negli ultimi mesi, agenti e detenuti sono stati ripetutamente vittime di violenze. La Procura segue da vicino la situazione, che si aggrava con l’uso di telefoni clandestini e traffici interni. Dopo il blitz del 2025, le tensioni all’interno della struttura aumentano, creando un clima sempre più difficile da gestire.

PRATO – La Procura di Prato continua a documentare aggressioni verso agenti e detenuti, telefoni clandestini e traffici interni al carcere della Dogaia di Prato dopo il blitz del 2025. Tra gli episodi più recenti, il 31 gennaio 2026 è stato sorpreso un detenuto italiano di 22 anni, originario di Salerno, mentre utilizzava uno smartphone nella sezione polo scolastico: braccato dagli agenti, ha tentato di distruggerlo in bagno. Il 2 febbraio, intorno alle 20.20, un altro cellulare è stato trovato nelle scale del reparto alta sicurezza. Il procuratore Luca Tescaroli dà anche conto dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di un ispettore superiore della polizia penitenziaria, accusato di percosse ai danni di un recluso immobilizzato nell’infermeria il 29 novembre scorso: “Ha colpito il detenuto – si legge in una nota – con schiaffi assestati a mano aperta sferrati dopo aver indossato dei guanti di pelle nera e nonostante la vittima fosse stata immobilizzata e reso inoffensiva da numerosi altri agenti della polizia penitenziaria presenti sul posto”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: nuove aggressioni e violenze nel carcere della Dogaia. Ai danni di agenti e detenuti

Approfondimenti su Dogaia Prato

A Prato, nel carcere della Dogaia, si registra una preoccupante recrudescenza di episodi criminosi, tra cui violenze sessuali tra detenuti e nuove aggressioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Dogaia Prato

Argomenti discussi: Carcere Due Palazzi, sovraffollamento e proteste: Nuovi detenuti e aggressioni in aumento. Criticità senza precedenti; Ferito a colpi di pistola sulla ciclabile, in manette il presunto responsabile; Gambizzazione di un uomo a Prato, arrestato un 36enne per l’aggressione dell’agosto 2025; Autista aggredita sul bus, presa a cazzotti e sputi in faccia. Che cosa si aspetta, la tragedia?.

Prato: nuove aggressioni e violenze nel carcere della Dogaia. Ai danni di agenti e detenutiLa Procura di Prato continua a documentare aggressioni verso agenti e detenuti, telefoni clandestini e traffici interni al carcere della Dogaia di Prato dopo il blitz del 2025 ... firenzepost.it

Prato, nuovi abusi sessuali e violenze nel carcere della DogaiaLa segnalazione della Procura che ricostruisce almeno 4 aggressioni da fine novembre ad oggi tra i detenuti nel carcere di Prato ... corrierefiorentino.corriere.it

Si torna a lavorare sulla Bologna - Prato. Ecco le nuove date complicate. facebook