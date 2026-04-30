Prato calcio a 5 femminile | il bilancio Stagione amara ma resta la serie B

La squadra femminile di calcio a 5 del Montebianco Prato ha concluso la stagione al penultimo posto nel girone B. La squadra non è riuscita a ottenere risultati significativi durante il campionato, che si è comunque concluso con la permanenza in serie B. La stagione si è rivelata difficile e caratterizzata da poche vittorie. La squadra si prepara ora per la prossima sfida, con l’obiettivo di migliorare i risultati.

La squadra femminile del Montebianco Prato Calcio a 5 ha chiuso il proprio campionato al penultimo posto della classifica del girone B. Nonostante, però, il deficitario piazzamento finale, la squadra biancazzurra parteciperà anche nella prossima stagione alla serie B nazionale, dal momento che solo per l’ultima classificata, il Cus Pisa era prevista la retrocessione. La formazione allenata da Nicola Giannattasio ha terminato il proprio percorso con una sconfitta per 4-1 contro la Polisportiva 1980, una delle tante purtroppo collezionate in un girone di ritorno nel quale le biancazzurre sono state capaci di conquistare un solo successo....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato calcio a 5 femminile: il bilancio. Stagione amara ma resta la serie B The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Volley Serie C femminile. Cerretese, buon gioco ma costano le assenze. Una ripartenza amara Calcio a 5 serie A2. Bulldog lotta ma Prato ha più qualitàFinisce 4-7 la gara d’andata della semifinale play-off tra Buldog Lucrezia e Montebianco Prato della serie A2 di calcio a 5. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scheda squadra Montebianco Prato; Serie A2, semi playoff: Real Sesto e Montebianco Prato, colpi esterni nelle gare d’andata; Montebianco inizia la fase playoff. Trasferta contro il Buldog Lucrezia; La Zenith Prato chiude in bellezza: vittoria in casa del San Giuliano e ora sotto con i play off. Prato calcio a 5 femminile: il bilancio. Stagione amara ma resta la serie BLa squadra femminile del Montebianco Prato Calcio a 5 ha chiuso il proprio campionato al penultimo posto della classifica ... lanazione.it Calcio a 5 serie A2. Bulldog lotta ma Prato ha più qualitàFinisce 4-7 la gara d’andata della semifinale play-off tra Buldog Lucrezia e Montebianco Prato della serie A2 di calcio ... sport.quotidiano.net Calcio a 5: Semifinale play-off, Montebianco Prato sbanca Lucrezia 7-4 all'andata - facebook.com facebook