La Cerretese cade in casa contro Il Bisonte Firenze con un punteggio di 3-2. La squadra di coach Tarchi ha mostrato un buon gioco, ma le assenze pesano e si sono fatte sentire negli ultimi set. Nonostante la buona performance, la ripresa si conclude con una sconfitta amara, lasciando qualche rimpianto tra le giocatrici e i tifosi.

IL BISONTE FIRENZE 3 CA.MA. CERRETESE 2 IL BISONTE FIRENZE: Berni, Brasili, Consigli, Corposanto, Del Furia, Ialeggio, Lalli, Lucarelli (K), Martini (L), Pugi, Quercioli, Siano, Tarchi, Tasselli. All.ri: Zecchi e Sodi. CA.MA. CERRETESE: Bandecchi, Bartali, Berlincioni (L), Ricci, Fiaschi, Iacopini, Innocenti, Lupi, Menichetti, Panelli, Raho, Romanelli A., Romanelli N., Tagliavia. All.ri: Angiolini e Lensi. Parziali: 24-26; 19-25; 27-25; 25-23; 15-9. FIRENZE - Il 2026 della Cerretese CA.MA. inizia in modo amaro sul campo del Bisonte Firenze in un match che per tre set è stato ottimamente giocato dalle biancoverdi, con grande intensità difensiva e che sul più bello (avanti meritatamente di due set a zero, 24-26; 19-25) e poi avendo anche match point (23-24 nel terzo set) ha subìto la reazione della giovane squadra avversaria che è rimasta aggrappata al match con i denti e con tanta qualità offensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Serie C femminile. Cerretese, buon gioco ma costano le assenze. Una ripartenza amara

