Nella semifinale play-off della serie A2 di calcio a 5, la partita tra Bulldog Lucrezia e Montebianco Prato si è conclusa con un risultato di 4-7. La gara d’andata ha visto i padroni di casa lottare, ma la squadra ospite ha dimostrato una maggiore qualità nel gioco, portando a casa un risultato favorevole. La sfida si è svolta con intensità, con entrambi i team che hanno cercato di imporsi sul campo.

Finisce 4-7 la gara d’andata della semifinale play-off tra Buldog Lucrezia e Montebianco Prato della serie A2 di calcio a 5. Nonostante l’ assenza di Sabatinelli e Zanella in campo non al top, mister Elia Renzoni è riuscito a dare i giusti impulsi alla squadra gialloblu che comunque ha tenuto testa a un avversario di grande spessore e livello. "Contro il Prato il nostro modo di giocare è molto dispendioso – afferma mister Renzoni – loro avendo molta più qualità tengono molto di più la palla e lo fanno con uno contro uno ficcanti che ti mettono in difficoltà. Quindi è necessario fare una pressione molto alta, come abbiamo fatto nel primo tempo che ci ha portato sul 2-0.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcio a 5 serie A2. Bulldog lotta ma Prato ha più qualità

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