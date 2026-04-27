La stagione dell'Allianz Milano si conclude con una sconfitta in gara 2 delle semifinali playoff per il quinto posto contro Modena, con il risultato di 3-1. È la quinta partita consecutiva persa dai milanesi contro la squadra modenese, che li elimina dalla corsa alle posizioni di vertice. La squadra non riesce a evitare l’eliminazione e lascia il campionato senza ulteriori impegni ufficiali per questa stagione.

Si conclude con l’eliminazione dalle semifinali dei playoff per il quinto posto la stagione dell’ Allianz Milano, sconfitta in gara 2, per 3 set a 1 da Modena. Il prossimo anno, quindi, il club di Lucio Fusaro, non avrà da disputare nessuna coppa europea, dopo aver vinto proprio in questa annata sportiva la Cev Challenge Cup. Le energie fisiche, ma soprattutto mentali dei lombardi, sono arrivate al limite dopo un campionato non disputato al meglio e con tanti infortuni. Milano ieri aveva iniziato al meglio il match vincendo il primo set, poi la maggiore solidità di Modena e le più alte percentuali in attacco hanno fatto il resto. La perdita di un equilibrato terzo set ha sicuramente compromesso il prosieguo della partita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Powervolley sconfitta ancora da Modena. Stagione al capolinea

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