Da oggi sono oltre 6.000 gli uffici postali in Italia dove è possibile richiedere il passaporto. Poste Italiane continua a espandere i punti di accesso ai servizi pubblici, rendendo più facile per i cittadini ottenere i documenti necessari. L'azienda rafforza così la propria presenza sul territorio e semplifica le procedure per gli utenti.

Roma, 12 mar, (Adnkronos) - Poste Italiane prosegue il proprio percorso di innovazione al servizio dei cittadini, rafforzando l'offerta e semplificando l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. A partire dal 10 marzo 2026, salgono a 6.007 gli uffici postali in cui è possibile richiedere il rilascio o il rinnovo del passaporto, tra uffici presenti Comuni con meno di 15.000 abitanti e quelli dei grandi centri urbani, ampliando ulteriormente la rete di prossimità su tutto il territorio nazionale. Il servizio è particolarmente gradito dai cittadini visto che sono quasi 173 mila le richieste di rilascio e rinnovo del passaporto presentate presso gli uffici postali italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rilascio passaporti alle Poste, superati i 6 mila uffici in cui si può richiedere il documento

