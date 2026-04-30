Poste Italiane a Reggio Calabria e provincia pensioni di maggio in pagamento | ecco da quando

A Reggio Calabria e nella sua provincia, le pensioni di maggio saranno disponibili negli uffici postali a partire da sabato 2. In totale, sono 161 gli sportelli che effettueranno i pagamenti. La distribuzione interesserà tutti i punti di servizio presenti sul territorio, garantendo l'accesso ai pensionati che devono ritirare le proprie somme mensili.

In tutti i 161 uffici postali della provincia di Reggio Calabria le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2. Lo comunica Poste Italiane. Sempre a partire da sabato 2 le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Poste Italiane, pensioni di aprile in pagamento a Reggio Calabria e in provincia: ecco da quandoLe pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da mercoledì 1 in tutti i 161 uffici postali della provincia di Reggio Calabria. Poste Italiane, da sabato 2 maggio ad Avellino e provincia il pagamento delle pensioniPoste Italiane comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Boom passaporti a Roma, oltre 8mila richieste negli uffici di Poste Italiane in 18 mesi: ecco dove fare domanda; Anche all’ufficio postale di Albinea arriverà il progetto Polis di Poste Italiane; Poste Italiane, tre dipendenti della provincia di Reggio Calabria ricevono la Stella al Merito del Lavoro; Poste Italiane nei piccoli centri. Il caso Fontanelice: testimonianze del sindaco e della direttrice di filiale. Poste Italiane, 3 impiegati di Reggio Calabria nominati Mastri del Lavoro | NOMIIl Gruppo Poste Italiane celebra l’eccellenza e il impegno dei suoi dipendenti anche quest’anno, con l’assegnazione delle ambite onorificenze Stella al merito del lavoro. Tra i 97 dipendenti premiat ... strettoweb.com Reggio Calabria, la DATA del pagamento delle pensioni del mese di MaggioPoste Italiane comunica che in tutti i 161 uffici postali della provincia di Reggio Calabria le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2. Sempre a partire da sabato 2 le ... strettoweb.com Poste Italiane. . Motore dell’emancipazione femminile in Italia, Poste ha sempre offerto alle donne l'opportunità di lavorare, anticipando e accompagnando le trasformazioni della società. Che ruolo hanno avuto nella storia di Poste Italiane Non uno solo, ma t - facebook.com facebook Per te che sei titolare di un Libretto di Risparmio Postale è arrivato il Buono Premium 4 anni, riservato alla nuova liquidità. Tutti i buoni fruttiferi postali hanno la tassazione agevolata sugli interessi. buonielibretti.poste.it/buoni-fruttife… #PosteItaliane @Gruppo x.com