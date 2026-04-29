Poste Italiane da sabato 2 maggio ad Avellino e provincia il pagamento delle pensioni

Da sabato 2 maggio, in provincia di Avellino e nei 160 uffici postali della zona, sarà possibile ritirare le pensioni relative al mese di maggio. La distribuzione avverrà secondo le modalità consuete, con orari e giorni di apertura che saranno rispettati come di consueto. La notizia riguarda tutti i pensionati che si rivolgono agli uffici postali della provincia per il ritiro delle proprie somme.

Poste Italiane comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2.Sempre a partire da sabato 2 le pensioni di maggio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Poste Italiane, in provincia di Avellino da lunedì 2 marzo saranno in pagamento le pensioni del mesePoste Italiane comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da... Poste Italiane, pensioni di aprile in pagamento a Reggio Calabria e in provincia: ecco da quandoLe pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da mercoledì 1 in tutti i 161 uffici postali della provincia di Reggio Calabria. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pagamenti INPS di maggio 2026: il calendario completo; Boom passaporti a Roma, oltre 8mila richieste negli uffici di Poste Italiane in 18 mesi: ecco dove fare domanda; Il passaporto? Si fa alla Poste. Servizio attivo in 59 comuni mantovani; Poste porta i servizi della PA a San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. Poste Italiane: da sabato 2 maggio disponibili le pensioni negli uffici postaliErogazione regolare su tutto il territorio; pensioni disponibili anche su libretti, Conto BancoPosta e Postepay Evolution con accredito ... altarimini.it Poste: pensioni di maggio in pagamento da sabato 2 maggioPoste Italiane comunica che in tutti i 166 uffici postali della provincia di Firenze le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2 maggio. Sempre a partire da sabato 2 le p ... nove.firenze.it Romagna. Poste Italiane, Pensioni di maggio in pagamento da sabato - facebook.com facebook Poste Italiane, bilancio 2025: dividendo complessivo a 1,25 euro per azione; riconfermati Rovere alla presidenza e Del Fante AD x.com