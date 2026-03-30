Poste Italiane pensioni di aprile in pagamento a Reggio Calabria e in provincia | ecco da quando

Le pensioni di aprile saranno disponibili a partire da mercoledì 1° aprile presso tutti i 161 uffici postali della provincia di Reggio Calabria. La distribuzione avverrà in modo regolare e interesserà i residenti della zona che potranno ricevere le somme presso i punti di pagamento ufficiali. La data di pagamento riguarda esclusivamente l’intera provincia e riguarda le pensioni del mese in corso.

Le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da mercoledì 1 in tutti i 161 uffici postali della provincia di Reggio Calabria. Lo comunica Poste Italiane. Sempre a partire da mercoledì, le pensioni di aprile saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dagli Atm Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Poste Italiane, pensioni di aprile in pagamento a Reggio Calabria e in provincia: ecco da quando Articoli correlati Poste Italiane, pensioni in pagamento da lunedì 2 febbraio ad Avellino e provinciaPoste Italiane comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire... Poste italiane: in provincia di Arezzo da lunedì 2 febbraio saranno in pagamento le pensioni del meseArezzo, 29 gennaio 2026 – Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di febbraio saranno... Tutto quello che riguarda Poste Italiane Temi più discussi: Quando viene pagata la pensione di aprile 2026?; Pagamenti INPS: il calendario di aprile 2026; Pensioni aprile 2026, cambia la cifra dell'assegno: le date di pagamento del cedolino; Poste Italiane, da mercoledì in pagamento le pensioni. Reggio Calabria, la DATA di inizio del pagamento delle pensioni del mese di aprilePoste Italiane comunica che in tutti 1 161 uffici postali della provincia di Reggio Calabria le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da mercoledì 1. Sempre a partire da mercoledì ... strettoweb.com PENSIONI APRILE Pensioni di aprile: pagamento in Poste Italiane da mercoledìPoste Italiane annuncia che le pensioni del mese di aprile saranno disponibili a partire da mercoledì 1° aprile in tutti gli uffici postali ... statoquotidiano.it Dall'1 aprile saranno in pagamento le pensioni del mese di marzo. Poste Italiane consiglia di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane. #veronanetwork - facebook.com facebook Il TG Poste racconta la Roma della Dolce Vita, percorrendo via Veneto insieme a Carla, portalettere di zona, per riscoprire luoghi e storie simbolo della città. tgposte.poste.it/tgposte/2026/0… #TGPoste #PosteItaliane x.com