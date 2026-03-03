Porto Marina di Pastena la società precisa | Ecco la verità sul progetto pronti al dialogo

La società Polo Nautico ha diffuso una nota per chiarire alcuni aspetti tecnici riguardanti il progetto Porto di Pastena, in risposta alle notizie pubblicate sui giornali e ai commenti sui social media. La comunicazione arriva dopo le proteste di cittadini che si sono svolte nelle ultime settimane. La società ribadisce la volontà di affrontare eventuali questioni attraverso il dialogo.

Dopo le notizie comparse su alcuni organi di stampa relative al Progetto Porto di Pastena, ed ai tanti commenti pubblicati a mezzo social media, la società Polo Nautico invia precisazioni di carattere tecnico, alla luce anche delle recenti manifestazioni di protesta da parte di molti cittadini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Porto Turistico "Marina di Pastena": il progetto approda al Ministero dell'AmbienteIl progetto per la trasformazione del litorale orientale compie un passo decisivo verso la fase operativa. Porto turistico “Marina di Pastena”: avviata la procedura VIA al Ministero dell’AmbienteDepositata l’istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale: ampliamento dell’approdo, nuovi servizi e strutture sul waterfront. Tutti gli aggiornamenti su Porto Marina di Temi più discussi: Porto Marina di Pastena, folla all'assemblea dei cittadini: Distruggerebbe il litorale; Salerno, no al porto turistico marina di Pastena -; MARE LIBERO A DIFESA DEL PORTICCIOLO DI PASTENA, DOMANI ASSEMBLEA PER DIRE NO; No alla privatizzazione del porticciolo, raccolta firme a Pastena contro il progetto. Porto Marina di Pastena i residenti in agitazione per difendere il borgoMentre è ancora caldo il dibattito sul masterplan dell’Autorità portuale per il porto commerciale, la società Polo Nautico, circa una settimana fa, ha depositato ... ilmattino.it Porto Marina di Pastena a Salerno, ok al progetto definitivoL'approvazione del progetto definitivo del porto turistico di Marina di Pastena è un altro importante tassello del sistema di infrastrutture marittime che si stanno progettando e realizzando a ... regione.campania.it Il porto turistico di Marina di Policoro: un gioiello tutto lucano! Valentino Selis Lucania Turistica - facebook.com facebook