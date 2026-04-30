Porto di Pastena la società | Nessuno stop

Una notizia diffusa dal Comitato che si oppone alla costruzione del nuovo porticciolo a Pastena ha segnalato che alcune osservazioni avrebbero bloccato i lavori. Tuttavia, la società incaricata del progetto ha prontamente risposto affermando che non ci sono ostacoli e che intendono proseguire con la realizzazione dell’opera senza interruzioni. La vicenda riguarda quindi l’avanzamento dei lavori per il porto di Pastena e le relative dichiarazioni delle parti coinvolte.

La notizia diffusa dal Comitato che non vuole il porticciolo di Pastena relativa ad una serie di osservazioni che avrebbero fermato la realizzazione del nuovo porto a Pastena, ha trovato l’immediata risposta della società Polo nautico che intende realizzare il progetto. La nota specifica che per il Progetto del Porto Turistico Marina di Pastena la Valutazione di Impatto Ambientale è nel suo ordinario percorso di svolgimento. Dopo la fase di pubblicazione prevista dalla normativa vigente, nel quadro della quale ognuno ha potuto formulare le proprie osservazioni, si apre ora una nuova fase tecnica. La Società, infatti, al termine di un iter...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Porto di Pastena, la società: “Nessuno stop” Notizie correlate Porto Marina di Pastena, la società precisa: "Ecco la verità sul progetto, pronti al dialogo"Dopo le notizie comparse su alcuni organi di stampa relative al Progetto Porto di Pastena, ed ai tanti commenti pubblicati a mezzo social media, la... De Luca: FdI blocca Verdi e Giffoni, stop al porto di PastenaLa scena politica salernitana si accende nel pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, mentre Vincenzo De Luca, ex governatore e futuro candidato sindaco,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Porto di Pastena, il Ministero frena sul progetto e chiede chiarimenti: esulta il comitato; Il nuovo porto turistico di Salerno: Marina di Pastena, servono integrazioni; Lanocita attacca Panico: Niente cemento; Salerno, mattinata d’inferno: tre incidenti, città paralizzata dal traffico. Porto Maria di Pastena, frenata sul progetto: dal Ministero richieste 27 integrazioniStampaFrenata sul progetto del porto Marina di Pastena. La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – come riporta anche il qu ... salernonotizie.it Porto Marina di Pastena a Salerno, ok al progetto definitivoL'approvazione del progetto definitivo del porto turistico di Marina di Pastena è un altro importante tassello del sistema di infrastrutture marittime che si stanno progettando e realizzando a ... regione.campania.it Il Mistero dell'Ambiente (Commissione Via/Vas) chiede ad Ilardi ben 27 integrazioni al progetto del nuovo Porto di Pastena. La Commissione chiede anche di rispondere alle osservazioni arrivate dai portatori di interesse come comitati ed associazioni. - facebook.com facebook PORTICCIOLO DI PASTENA, ROCCO GALDI RASSICURA: “NESSUNO STRAVOLGIMENTO” GUARDA IL VIDEO x.com