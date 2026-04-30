Il porto di Ravenna sta affrontando un piano di sviluppo che prevede la creazione di 20mila nuovi posti di lavoro entro il 2031. Per sostenere questa crescita, sono stati programmati interventi infrastrutturali, tra cui un potenziamento ferroviario sulla sponda sinistra del Candiano, previsto entro il 2030. Questi interventi mirano a migliorare le capacità operative e a ridurre i ritardi nelle consegne.

? Cosa sapere La ZLS di Ravenna punta a 20mila nuovi posti di lavoro entro il 2031.. Il potenziamento ferroviario della sinistra Candiano entro il 2030 serve a evitare colli di bottiglia.. Il porto di Ravenna punta alla resilienza contro l’instabilità geopolitica globale grazie alle misure della Zona Logistica Semplificata, ma Giorgio Guberti avverte che senza nuove opere infrastrutturali il sistema rischia frenate pesanti. Il presidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna ha tracciato un quadro netto: la capacità del terminal ravennate di gestire diverse tipologie di traffico permette di mantenere volumi positivi, ma lo sblocco dei mercati internazionali e la risoluzione delle tensioni mondiali restano condizioni indispensabili per evitare ripercussioni sulla produzione e sull’approvvigionamento di merci e materie prime.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto di Ravenna: la sfida della ZLS tra nuovi posti e infrastrutture

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