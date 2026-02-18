BMW e Honda si sfidano a Cortina d’Ampezzo, dove i loro motori sono stati installati sui bob per le gare di Olimpiadi. La competizione tra i due marchi, solitamente rivali in strada, si svolge questa volta su una pista di ghiaccio lunga e tortuosa. BMW sostiene la squadra tedesca, mentre Honda collabora con gli statunitensi, investendo milioni di euro in questa sfida tecnologica. In questa occasione, i team hanno testato motori più leggeri e potenti, con l’obiettivo di ottenere un vantaggio sulla neve compatta.

Honda vs BMW: non in un circuito automobilistico, ma in un budello di ghiaccio. La sfida tra i due noti costruttori si è spostata sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, dove si disputano le gare di bob nell’ambito delle Olimpiadi Invernali: il colosso tedesco a supporto della fortissima compagine tedesca, mentre la realtà giapponese accanto agli statunitensi. Nel bob a 2 si è materializzata una tripletta teutonica firmata da Johannes Lochner, Francesco Friedrich, Adam Ammou davanti all’americano Frankie Del Duca. Questo sport è sempre stato ribattezzato la F1 del ghiaccio e la tecnologia è ormai ai massimi livelli, con investimenti ingenti da parte di chi vuole primeggiare: non è più una disciplina in cui contano soltanto le abilità degli atleti, ma in cui i mezzi hanno un’importanza rilevante e non sono più un semplice supporto per l’attività sportiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - BMW vs Honda, quando i motori si spostano nel bob: sfida tecnologica a suon di milioni alle Olimpiadi. E le scarpe rivoluzionarie…

