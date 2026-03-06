ravenna capitale del mare il via alle iniziative con la statua del marinaio a porto corsini

A Ravenna è stata inaugurata una serie di iniziative per celebrare il riconoscimento di Capitale Italiana del Mare 2026, un titolo assegnato dal Dipartimento per le Politiche del mare della Presidenza del Consiglio. Tra le prime azioni, è stata collocata una statua del marinaio a Porto Corsini, segnando l’inizio delle attività ufficiali legate all’evento.

Ravenna è la Capitale Italiana del Mare 2026, titolo assegnato per la prima volta dal Dipartimento per le Politiche del mare della Presidenza del Consiglio. Alla presentazione ieri a Palazzo Merlato si respirava soddisfazione per un risultato frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni, Autorità portuale, Capitaneria di porto, Parco del Delta del Po, Soprintendenza e realtà del territorio. "Il riconoscimento assume ancora più valore se si guarda alla competizione – ha commentato il sindaco Alessandro Barattoni –: erano 54 le città candidate, tra grandi porti, città costiere e isole". A convincere la giuria è stato il progetto del Comune di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

