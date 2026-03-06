De Luca | FdI blocca Verdi e Giffoni stop al porto di Pastena

La scena politica salernitana si accende nel pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, quando Vincenzo De Luca annuncia che Fratelli d’Italia ha bloccato le proposte di Verdi e Giffoni riguardanti il porto di Pastena. De Luca riferisce che il blocco è stato deciso durante una riunione tra le forze politiche locali. La questione riguarda principalmente le decisioni sullo sviluppo e le attività portuali nella zona.

La scena politica salernitana si accende nel pomeriggio di venerdì 6 marzo 2026, mentre Vincenzo De Luca, ex governatore e futuro candidato sindaco, prende posizione su due fronti caldi: la difesa delle istituzioni culturali contro le critiche del partito Fratelli d'Italia e la valutazione critica del progetto portuale a Pastena. Mentre il cielo rimane nuvoloso con velature estese e una temperatura di 18 gradi, il dibattito politico si concentra sulla gestione dei fondi per il Teatro Verdi e il Giffoni Film Festival, oltre che sulle implicazioni ambientali della nuova infrastruttura marittima.