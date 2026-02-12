Porto Turistico Marina di Pastena | il progetto approda al Ministero dell' Ambiente

12 feb 2026

Questa mattina il progetto per la trasformazione del Porto Turistico

Il progetto per la trasformazione del litorale orientale compie un passo decisivo verso la fase operativa. La società Polo Nautico ha infatti ufficialmente comunicato di aver presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l'istanza per l'avvio della Valutazione di Impatto.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

