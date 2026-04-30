Pizzeria chiusa per puzza di pizza a Portici carabiniere citato a giudizio per tentata violenza privata

A Portici, nei pressi di Napoli, una pizzeria è stata chiusa a causa di una presunta “puzza di pizza”. La vicenda ha suscitato un certo clamore e ha portato a uno scontro politico tra il sindaco e la presidente della commissione anticamorra. Nel frattempo, un carabiniere coinvolto in questa vicenda è stato citato a giudizio per tentata violenza privata.

Un carabiniere è stato citato a giudizio a Portici (Napoli) per la vicenda della pizzeria chiusa per "puzza di pizza"; la storia causò anche uno scontro politico tra il sindaco Cuomo e la presidente della commissione anticamorra Rescigno.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tentata violenza, carabiniere nei guaiSecondo l’accusa, lui, un carabiniere allora in servizio in una caserma dell’Appennino, avrebbe cercato di palpeggiare la convivente di un suo... Giulia Salemi ritrova la “sorella” Nausika dopo 25 anni: “Siamo cresciute insieme, è una storia privata”Giulia Salemi racconta su Instagram l'incontro avvenuto per caso a Milano con sua sorella non di sangue, Nausika. Approfondimenti e contenuti Pizzeria chiusa per puzza di pizza a Portici, carabiniere citato a giudizio per tentata violenza privataUn carabiniere è stato citato a giudizio a Portici (Napoli) per la vicenda della pizzeria chiusa per puzza di pizza; la storia causò anche ... fanpage.it Pizzeria chiusa per 'puzza di pizza', carabiniere citato a giudizioFinì anche al centro di uno scontro politico la chiusura per puzza di pizza, come recitava il cartello che venne affisso all'ingresso, della pizzeria Danese di Portici, in provincia di Napoli, che ... ansa.it