Porta lo scheletro della sorella in banca | il gesto folle per 215€

Un uomo ha portato lo scheletro della sorella in banca nell’Odisha, chiedendo di sbloccare 215 euro. Le autorità hanno rilasciato i documenti necessari per liberare 19 euro. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media locali, mentre le motivazioni del gesto non sono state comunicate ufficialmente. La banca ha riferito di aver gestito la richiesta secondo le procedure standard.

? Cosa sapere Jitu Munda porta lo scheletro della sorella alla Odisha Grameen Bank nell'Odisha.. Le autorità rilasciano i documenti per sbloccare 19.402 rupie dopo l'intervento delle forze dell'ordine.. Lunedì scorso nel distretto di Keonjhar, nello Stato dell’Odisha, Jitu Munda ha trasportato i resti scheletrici della sorella defunta presso una filiale della Odisha Grameen Bank per esigere il prelievo di un fondo accantonato. L’uomo, residente nel villaggio di Dianali e privo di istruzione formale, aveva deciso di agire in modo estremo dopo la scomparsa di Kakra Munda, avvenuta due mesi prima. La donna era rimasta sola dopo la perdita del marito e dell’unico figlio, lasciando a Jitu il ruolo di unico parente superstite.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porta lo scheletro della sorella in banca: il gesto folle per 215€ Notizie correlate Choc in banca: si presenta allo sportello col cadavere della sorella in spalla per sbloccarne il contoUn uomo si è presentato in banca con il corpo della sorella per dimostrarne la morte e ottenere l’accesso al conto. Sanità, il bel gesto della banca: dona nove dispositivi all’ospedale di tecnologie biomedicheStrumentazioni all’avanguardia per diagnosi e cura saranno messe a disposizione dei reparti grazie a una donazione da quasi 200 mila euro Un... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il rinvenimento di due vittime dell’eruzione fuori porta Stabia a Pompei: prime analisi antropologiche e archeologiche; Misteri del passato sotto la lente. Il giallo dello schiavo crocifisso. La verità degli 007 della storia; ASIA TODAY Emirati Arabi fuori dall'Opec. Ministro dell'Energia: 'Mossa solo politica'; Pompei, dai resti umani ricostruzione della fuga dall'eruzione grazie all'AI. Kickboxing Lecco porta LA GRANDE KICKBOXING a Lecco!!! Il più bel PURPLE DI SEMPRE - facebook.com facebook #Inter, lo Scudetto blinda #Akanji e porta #Muharemovic: quanto guadagna la #Juve dalla cessione dell'ex x.com