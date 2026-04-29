Un uomo si è presentato allo sportello di una banca portando con sé il corpo della sorella, cercando di dimostrare la sua morte per sbloccare il conto corrente. La scena ha attirato l’attenzione degli operatori, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. La vicenda è al centro di un’indagine, mentre gli inquirenti stanno verificando i dettagli dell’episodio. La situazione ha suscitato grande clamore tra i presenti.

Un uomo si è presentato in banca con il corpo della sorella per dimostrarne la morte e ottenere l’accesso al conto. È successo nello Stato indiano dell’Odisha, dove sul caso le autorità locali hanno aperto un’inchiesta. Tra il macabro e la disperazione burocratica: è tra questi due estremi che oscilla la notizia che arriva dalle zone recondite dell’India rurale. In un villaggio di uno stato dell’India orientale, un uomo si è presentato davanti a una filiale della Odisha Grameen Bank con i resti riesumati della sorella defunta. Il motivo? Dimostrare il decesso della donna per ottenere l’accesso al suo magro conto corrente. E la notizia, come facilmente intuibile, ha fatto rapidamente il giro dei media indiani e internazionali prima e durante la decisione del governatore dell’Odisha di aprire un’inchiesta.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Choc in banca: si presenta allo sportello col cadavere della sorella in spalla per sbloccarne il conto

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