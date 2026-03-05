Sanità il bel gesto della banca | dona nove dispositivi all’ospedale di tecnologie biomediche

Una banca ha donato nove dispositivi di tecnologie biomediche all’ospedale locale, rafforzando il supporto alla sanità pubblica. La donazione si inserisce in un’iniziativa di solidarietà rivolta al sistema sanitario della zona, con l’obiettivo di migliorare le risorse a disposizione delle strutture assistenziali. Il gesto evidenzia l’impegno della banca nel contribuire al benessere della comunità locale.

Strumentazioni all’avanguardia per diagnosi e cura saranno messe a disposizione dei reparti grazie a una donazione da quasi 200 mila euro Un ulteriore importante gesto di solidarietà a sostegno della sanità pubblica, dimostrando così di essere sempre attenta e sensibile ai bisogni assistenziali del territorio. E’ la generosa donazione di tecnologie biomediche effettuata dalla Banca Malatestiana in favore del presidio ospedaliero di Rimini-Santarcangelo-Novafeltria, con una serie di strumentazioni destinate a vari reparti e servizi sanitari, per un valore complessivo di 198 mila euro. Nel dettaglio si tratta. Sistema di manometria anorettale portatile destinato alla Chirurgia Pediatrica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

