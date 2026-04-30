Porta 4mila euro o tuo fratello muore Il doppio sequestro di persona e la 16enne armata

Il 28 aprile scorso, tra le vie di Ponte Lungo e Torrenova, si è verificato un episodio che ha coinvolto un doppio sequestro di persona e una minorenne armata. La richiesta dei rapitori era di ottenere 4.000 euro, minacciando di uccidere un uomo se non fosse stato consegnato il denaro. La vicenda ha attirato l’attenzione su un episodio di cronaca che ha sconvolto la zona senza coinvolgimenti di altri soggetti o dettagli su eventuali sviluppi.

Non è la trama di un film d'azione ambientato nelle periferie di Roma, ma la cruda cronaca di quanto accaduto tra le strade di Ponte Lungo e quelle di Torrenova il 28 aprile scorso. Un pomeriggio di inaudita violenza che si è concluso con l'arresto di quattro persone, tra cui una giovanissima di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Prato: asilo abusivo in un circolo, scatta il sequestro. Multa di 4mila euroPRATO – I vigili urbani hanno sequestrato un asilo nido abusivo in via Traversa Pistoiese. Rapina a una pensionata a Statte, denunciato 19enne campano: finto postino le porta via 4mila euroTarantini Time QuotidianoI Carabinieri della Stazione di Statte hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Taranto un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Spaccata in centro a Torino: ladro porta via scarpe per 4mila euro (10 paia), si taglia e viene arrestato; Coppa Italia: Inter-Como in diretta: le formazioni ufficiali; L' azienda che darà oltre 4mila euro di premio di risultato a ogni suo dipendente. Porta 4mila euro o tuo fratello muore. Il doppio sequestro di persona e la 16enne armataRichieste di riscatto, trappole al bar e una pistola pronta a sparare nelle mani di una minorenne: il racconto integrale di un incubo durato ore ... romatoday.it Spaccata in centro a Torino: ladro porta via scarpe per 4mila euro (10 paia), si taglia e viene arrestatoHa spaccato la vetrina del negozio per poi impossessarsi di 10 scatole di scarpe per un valore commerciale di circa 4mila euro, ma il suo piano è andato in frantumi perché un testimone ha chiamato il ... torinotoday.it L'addio di Catanzaro a madre e figli, padre porta a spalla bara del più piccolo L'uomo inginocchiato accanto ai feretri. E' rientrato da Genova dove è ricoverata l'altra figlia Leggi qui: https://www.lameziaterme.it/addio-catanzaro-madre-figli-padre-porta-spalla- - facebook.com facebook