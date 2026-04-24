A Prato, i vigili urbani hanno sequestrato un asilo nido abusivo situato all’interno di un circolo culturale cinese in via Traversa Pistoiese. L’intervento è stato condotto dall’unità di polizia commerciale e amministrativa della polizia locale, che ha rilevato la presenza di strutture non autorizzate. Contestualmente, è stata emessa una multa di 4.000 euro nei confronti degli operatori coinvolti nell’attività non regolamentata.

PRATO – I vigili urbani hanno sequestrato un asilo nido abusivo in via Traversa Pistoiese. Era dentro un circolo culturale cinese ma l’unità di polizia commerciale e amministrativa della polizia locale lo ha scoperto. Gli agenti si sono insospettiti per l’andirivieni di persone con bambini e hanno fatto verifiche. C’era nel circolo un vero asilo, privo di ogni autorizzazione: all’interno hanno trovato cinque bambini, tutti sotto i tre anni di età meno uno. Nelle stanze c’erano arredi per l’accoglienza, lavagne, banchi, seggioline e materiale didattico. Una stanza in particolare era stata allestita a camerata con lettini, coperte e biancheria da letto.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: asilo abusivo in un circolo, scatta il sequestro. Multa di 4mila euro

Notizie correlate

Boscoreale, scoperto banco abusivo di vendita di molluschi: scatta sequestro e multa da 1500 euroNuovi controlli a tutela della sicurezza alimentare sono stati intensificati in provincia di Napoli dopo l’aumento dei casi di Epatite A registrati...

Per il venditore abusivo di mimose scatta il Daspo urbano una maxi multa da 5mila euroL'uomo è stato sorpreso dalla Municipale durante i controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale, sequestrati 55 mazzi Nell’ambito dei...

Contenuti di approfondimento

Prato: asilo abusivo in un circolo, scatta il sequestro. Multa di 4mila euroI vigili urbani hanno sequestrato un asilo nido abusivo in via Traversa Pistoiese. Era dentro un circolo culturale cinese ma l'unità di polizia commerciale e amministrativa della polizia locale lo ha ... firenzepost.it

Sequestrato un asilo abusivo in via Traversa PistoiesePRATO - Un asilo abusivo all'interno di un circolo culturale cinese in via Traversa Pistoiese: è quanto ha scoperto una pattuglia dell'Unità Polizia ... piananotizie.it