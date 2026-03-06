Rapina a una pensionata a Statte denunciato 19enne campano | finto postino le porta via 4mila euro

Un giovane di 19 anni campano è stato denunciato dai Carabinieri di Statte per aver aggredito e derubato una pensionata, facendosi passare per un postino. La vittima, una donna di età avanzata, aveva circa 4.000 euro in casa al momento dell’accaduto. L’indagine ha portato all’identificazione dell’autore, che ora dovrà rispondere delle accuse di rapina.

I Carabinieri della Stazione di Statte hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Taranto un 19enne campano, con precedenti specifici, ritenuto presunto responsabile di una rapina aggravata ai danni di una pensionata residente nel comune alle porte del capoluogo ionico. L'episodio risale a qualche giorno fa. La vittima aveva denunciato di essere stata contattata sulla propria utenza telefonica fissa da un uomo che, alterando il tono della voce e simulando un forte raffreddore, si sarebbe spacciato per il figlio. Con una tecnica purtroppo già collaudata, l'interlocutore, qualificatosi come un impiegato delle Poste Italiane, le avrebbe annunciato l'arrivo a casa di un dipendente incaricato di consegnare un pacco, chiedendo però la consegna di una somma di denaro contante.

