Porsche e Apple | le 963 tornano in pista con la storica livrea

Il 3 maggio al circuito di Laguna Seca, le Porsche 963 Penske scenderanno in pista con una livrea ispirata ad Apple. La vettura sarà presente in una gara ufficiale, portando in pista questa combinazione tra il marchio automobilistico e quello tecnologico. La gara rappresenta un evento di rilievo nel calendario sportivo e attirerà l'attenzione degli appassionati di motorsport e tecnologia.

? Cosa sapere Le Porsche 963 Penske correranno con livrea Apple al circuito di Laguna Seca il 3 maggio.. L'iniziativa celebra i 75 anni di Porsche e i 50 anni di Apple Computer.. Le due vetture Porsche 963 del team Penske correranno con la livrea storica di Apple Computer al circuito di Laguna Seca, in occasione della quarta tappa del campionato IMSA prevista per domenica 3 maggio. Il WeatherTech Raceway Laguna Seca ospiterà una sfida di due ore e 40 minuti che vedrà le macchine ufficiali del programma Porsche Penske sfidare il gruppo con un design che celebra due traguardi industriali: i 75 anni di Porsche e i 50 anni di Apple. L’estetica delle auto riprenderà quella di una Porsche 935 K3 che nel 1980 partecipò a competizioni di rilievo, tra cui le 24 Ore di Le Mans.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porsche e Apple: le 963 tornano in pista con la storica livrea Notizie correlate La Racing Bulls si tinge di "Sudachi Lime": il team di Faenza in pista a Miami con una livrea elettrizzanteSe c'è una città capace di trasformare un lancio tecnico in un evento da film d'azione, quella è Miami. Porsche 911 GT3 S/C, debutta la prima cabrio da pista con 510 CV e cambio manuale – FOTO‹ › 1 / 5 porsche 911 gt3 sc ‹ › 2 / 5 porsche 911 gt3 sc ‹ › 3 / 5 porsche 911 gt3 sc ‹ › 4 / 5 porsche 911 gt3 sc ‹ › 5 / 5 porsche 911 gt3 sc La... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Porsche Cayenne Elettrico 2026: Un SUV di Lusso che Incarna la Sportività Elettrica; CarPlay migliora ancora: le tre novità recenti che rendono l’iPhone in auto più utile; Great Wall Motor arriva in Italia con 4 SUV (e un pick-up?); Apple aggiorna Sports, ora i risultati live sono anche su CarPlay. Porsche gareggerà in California con i colori storici della livrea Apple ComputerUn’auto da corsa Porsche ha sfoggiato per la prima volta i colori Apple nella stagione 1980, quando il team Dick Barbour Racing schierò una 935 K3 con la relativa livrea, partecipando anche alla 24 ... macitynet.it Porsche Taycan: si amplia l’integrazione con i sistemi AppleProsegue e si amplia la collaborazione tra Porsche e Apple. Oltre alla presenza di CarPlay, lo scorso anno è stato integrato lo streaming Apple Music sulla Taycan, mentre ora arrivano altre ... motorionline.com COSTA SMERALDA AMARA PER LA SCUDERIA PALLADIO HISTORIC Un problema meccanico alla Porsche 911 ferma la gara di Bianco e Barbiero mentre si stavano egregiamente comportando nel secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally - facebook.com facebook Porsche Minichamps Scala 1:43 Vintage #tinycars #porsche #minichamps #scala143 #scalemodel x.com