La Racing Bulls si tinge di Sudachi Lime | il team di Faenza in pista a Miami con una livrea elettrizzante

Se c'è una città capace di trasformare un lancio tecnico in un evento da film d'azione, quella è Miami. Sotto il sole cocente della Florida, il team Visa Cash App Racing Bulls ha rubato la scena ancor prima del semaforo verde, presentando una livrea speciale che promette di essere la più vibrante.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie correlate

La F1 torna in pista, da Miami scatta l'ora degli upgrade per la Racing Bulls: "La squadra ha lavorato duramente durante la sosta"Dopo la lunga sosta primaverile seguita al Gran Premio del Giappone, la Formula 1 riaccende i motori e lo fa in grande stile sotto il sole della...

Leggi anche: Gp Cina, Racing Bulls a punti con Lawson: “Strategia del team perfetta”

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: F1 | Ottimismo Racing Bulls: il piano sviluppi per l’auto e per la sede di Milton Keynes; Wings for life, anche Racing Bulls e Faenza protagoniste della corsa che 'unice il mondo'; F1, Matteo Piraccini, direttore operativo della Racing Bulls di Faenza: Innovazione e squadra così puntiamo alla top ten; F1 | La Racing Bulls sarà il... cuore della Wings for Life World Run il 10 maggio.

La Racing Bulls si tinge di Sudachi Lime: il team di Faenza in pista a Miami con una livrea elettrizzanteSe c'è una città capace di trasformare un lancio tecnico in un evento da film d'azione, quella è Miami. Sotto il sole cocente della Florida, il team Visa Cash App Racing Bulls ha rubato la scena ancor ... ravennatoday.it

Racing Bulls presenta la sua livrea speciale per il GP di Miami – GALLERYIl team si presenterà in Florida con un look autentico sia per le vetture che per il kit d'abbigliamento di tutta la squadra ... formulapassion.it

Look fresco per Racing Bulls Livrea speciale per Miami Scopri di più a cura della Redazione - facebook.com facebook

Wings for life, anche Racing Bulls e Faenza protagoniste della corsa che 'unice il mondo' #SkyMotori #RacingBulls x.com