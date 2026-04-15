Porsche 911 GT3 S C debutta la prima cabrio da pista con 510 CV e cambio manuale – FOTO

È stata presentata la nuova Porsche 911 GT3 SC, la prima cabrio da pista prodotta dall’azienda con motore da 510 cavalli e cambio manuale. La vettura si distingue per il suo design compatto e le caratteristiche tecniche ad alte prestazioni, pensate specificamente per l’utilizzo in pista. La gamma include diverse immagini che mostrano i dettagli estetici e funzionali del modello, destinato a rivoluzionare il segmento delle auto sportive aperte.

‹ › 1 5 porsche 911 gt3 sc. ‹ › 2 5 porsche 911 gt3 sc. ‹ › 3 5 porsche 911 gt3 sc. ‹ › 4 5 porsche 911 gt3 sc. ‹ › 5 5 porsche 911 gt3 sc. La Porsche 911 GT3? Già da qualche anno la più “pistaiola” delle 911 si può avere in variante Touring, senza la vistosa ala posteriore fissa e dalle scelte cromatiche più morigerate. Ora, però, arriva la nuova SC, la prima GT3 con carrozzeria cabriolet di serie, con un prezzo di listino fissato a 280.000 euro. Il protagonista assoluto di questa nuova proposta resta il celebre propulsore a sei cilindri boxer aspirato da 4 litri, un’opera d’arte ingegneristica capace di erogare 510 cavalli e di spingersi fino all’incredibile regime di 9.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Porsche 911 GT3 S/C, debutta la prima cabrio da pista con 510 CV e cambio manuale – FOTO Leggi anche: Porsche 911 GT3 S/C: la più pura fra le "Cabriolet" Fiat 600: arriva il motore a benzina da 100 Cv con cambio manuale, prezzi e dettagliDopo aver debuttato sul mercato in versione elettrica ed ibrida nel 2023, e facendo registrare dati di vendita ben al di sotto delle aspettative, la... Temi più discussi: Porsche 911 GT3 S/C, debutta la super cabrio con motore aspirato e cambio manuale; Porsche 911 GT3 S/C: debutta la nuova cabrio con il 4.0 aspirato da 9.000 giri - VIDEO | Quattroruote.it; La prima Porsche 911 GT3 cabrio si chiama S/C; Porsche 911 GT3 S/C, debutta la cabriolet due posti da 510 CV. Porsche 911 GT3 S/C, debutta la super cabrio con motore aspirato e cambio manualePorsche allarga l’iconica famiglia 911 introducendo la 911 GT3 S/C, la due posti a cielo aperto con cambio manuale che unisce la leggerezza estrema della 911 S/T con il potente motore aspirato della G ... ilsole24ore.com Porsche 911 GT3 S/C, debutta la cabriolet due posti da 510 CVPorsche amplia la leggendaria famiglia 911 con il debutto della nuova 911 GT3 S/C, una due posti scoperta con cambio manuale già ordinabile a un prezzo di listino che parte da circa 280mila euro. (ANS ... ansa.it Una nuova sportiva Porsche punta dritta agli appassionati della guida più pura. La nuova cabrio ad alte prestazioni della Casa di Stoccarda porta su strada un’idea molto chiara: unire il piacere della guida a cielo aperto al carattere più autentico della famiglia - facebook.com facebook Rischia di essere un 2026 tutto in salita per Porsche. La decisione del presidente Usa di fare coriandoli degli incentivi per le auto elettriche ha ridotto le vendite della Macan alla spina e rende una incognita il lancio della Cayenne Ev x.com