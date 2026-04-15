Porsche 911 GT3 S C debutta la prima cabrio da pista con 510 CV e cambio manuale – FOTO

Da ilfattoquotidiano.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata la nuova Porsche 911 GT3 SC, la prima cabrio da pista prodotta dall’azienda con motore da 510 cavalli e cambio manuale. La vettura si distingue per il suo design compatto e le caratteristiche tecniche ad alte prestazioni, pensate specificamente per l’utilizzo in pista. La gamma include diverse immagini che mostrano i dettagli estetici e funzionali del modello, destinato a rivoluzionare il segmento delle auto sportive aperte.

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