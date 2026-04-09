Picchia e umilia la moglie per trent’anni maxi condanna al marito violento

Una donna di 53 anni ha denunciato il marito, di 49 anni di origine filippina, dopo aver subito per oltre trent’anni violenze fisiche e umiliazioni. L’episodio che ha portato alla denuncia si è verificato nel maggio 2024, ed è stato fermato dall’intervento di uno dei figli della coppia. La donna ha deciso di parlare pubblicamente dopo aver vissuto in silenzio per molti anni.

ANCONA - Per trent'anni avrebbe subito in silenzio percosse, umiliazioni e controllo. Una donna di 53 anni ha denunciato il marito, 49enne di origine filippina, dopo l’ennesima aggressione avvenuta nel maggio 2024, fermata dall’intervento di uno dei figli. Le violenze, iniziate subito dopo il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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