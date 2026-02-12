Un carabiniere è stato condannato per aver spiato l’ex moglie attraverso l’accesso ai sistemi informatici delle forze dell’ordine. Secondo la sentenza, avrebbe usato il sistema Sdi per cercare dati sulla donna e sui suoi familiari, senza autorizzazione. La vicenda si è conclusa con la conferma della condanna, dopo che sono emersi i dettagli delle sue manovre.

Avrebbe fatto accesso ai sistemi informatici delle forze dell'ordine, lo Sdi, per cercare dati sulla ex moglie e suoi familiari. Per questo la corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado dal tribunale di Gela a un anno e sei mesi per un carabiniere che, all'epoca, prestava servizio a Gela. I giudici hanno disposto la condanna alle ulteriori spese legali in favore delle parti civili. Un'indagine dei carabinieri aveva evidenziato una serie di accessi non autorizzati al sistema in uso alle forze dell'ordine e fatto emergere la condotta illecita del collega. Avendo negato ogni addebito, durante l'istruttoria davanti ai giudici di Gela, i legali del carabiniere Salvo Macrì e Luigi Cinquerrui, avevano impugnato la sentenza di primo grado sperando in una decisione diversa da parte dei giudici di appello.

© Feedpress.me - Carabiniere spia l'ex moglie tramite l'accesso al sistema Sdi: confermata la condanna

