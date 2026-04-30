Ponza Poste Italiane rompe il silenzio e difende i lavoratori | Non risultano giacenze

Poste Italiane ha diffuso una dichiarazione ufficiale in risposta alle recenti polemiche riguardanti la consegna della posta sull’isola di Ponza. L’azienda ha affermato che non risultano giacenze di corrispondenza e ha evidenziato di aver rispettato le proprie procedure. La questione è diventata oggetto di discussione pubblica, con il sindaco e il sindacato che avevano sollevato preoccupazioni sulla distribuzione postale locale.

Ponza, 30 aprile 2026 – Dopo le polemiche tra il sindaco Francesco Ambrosino e il sindacato SLP Cisl, sulla mancata consegna della posta a Ponza, arriva la replica ufficiale di Poste Italiane. L’azienda, interpellata sulla vicenda, ha diffuso un comunicato stampa in cui respinge al mittente l’idea che il problema dipenda dai portalettere o da presunte giacenze non gestite. «Non risultano giacenze», si legge nella nota. E il lavoro dei portalettere sull’isola «risulta complesso a causa dell’assenza totale di toponomastica, numeri civici e cartelloni stradali». Un dato, quest’ultimo, che già era stato evidenziato dal sindacato Cisl, ma che ora trova conferma ufficiale da parte dell’azienda.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Alfonso D’Apice rompe il silenzio e difende la sua ChiaraAlfonso D’Apice negli ultimi giorni ha scelto di metterci la faccia e il cuore per difendere la sua fidanzata Chiara, finita nel mirino di una... Telecontact-TIM, opas di Poste Italiane, i sindacati: "1600 lavoratori a rischio"“La mobilitazione - spiega una nota dei sindacati - coinvolgerà tutti i siti di Telecontact presenti in Italia, con un focus particolare sulla sede...