Telecontact-TIM opas di Poste Italiane i sindacati | 1600 lavoratori a rischio

Le segreterie nazionali di SLC-Cgil, FISTEL-Cisl e UILCOM-Uil hanno annunciato lo stato di agitazione dei lavoratori di Telecontact, società appartenente al Gruppo TIM, per il primo aprile. La protesta deriva dalla recente proposta di acquisizione pubblica di Poste Italiane, che potrebbe mettere a rischio circa 1.600 posti di lavoro. La decisione segue settimane di tensioni e incontri tra le parti coinvolte.

“La mobilitazione - spiega una nota dei sindacati - coinvolgerà tutti i siti di Telecontact presenti in Italia, con un focus particolare sulla sede di Napoli”, che occupa circa 300 tra lavoratrici e lavoratori. “La mobilitazione nasce come risposta drastica a una serie di decisioni unilaterali del management che minano la stabilità e la dignità dei dipendenti”, precisano i sindacati che elencano: “Smantellamento del welfare aziendale: Disdetta unilaterale degli accordi di secondo livello, con il taglio dei ticket mensa e delle tutele sullo smart working. Declassamento contrattuale: L'applicazione della sezione CRMBPO del CCNL Telecomunicazioni, che di fatto peggiora le condizioni normative e salariali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Telecontact-TIM, opas di Poste Italiane, i sindacati: "1600 lavoratori a rischio" Articoli correlati Tim, Poste Italiane lancia opas totalitaria per 10,8 miliardi(Adnkronos) – Poste Italiane lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria volontaria (Opas) su Telecom Italia (Tim) per 10,8 miliardi... Poste Italiane punta al delisting di Tim. Opas valida se l’adesione arriva al 66,67%A 10 giorni dal deposito, da parte del ministero dell’Economia, della lista per il rinnovo del vertice di Poste Italiane , il consiglio di...