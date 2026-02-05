Alfonso D’Apice interviene per difendere Chiara dagli insulti degli haters. L’attore ha deciso di rompere il silenzio e rispondere alle critiche che stanno crescendo sui social. In un messaggio diretto, ha detto di sostenere Chiara e di non voler lasciar correre le accuse ingiuste. La polemica continua, ma lui non si tira indietro.

Alfonso D’Apice difende la sua amata Chiara dagli attacchi degli haters che sono sempre più frequenti. Alfonso D’Apice negli ultimi giorni ha scelto di metterci la faccia e il cuore per difendere la sua fidanzata Chiara, finita nel mirino di una pioggia di critiche tanto rumorose quanto superficiali. Non un discorso studiato, non una strategia da social media manager. Di fronte agli haters che hanno messo in discussione Chiara, il suo modo di essere, le sue scelte, perfino la sua autenticità lui ha risposto con una semplicità disarmante scrivendo: “Giustificare il bullismo con episodi passati non è un’analisi, è complicità! La violenza resta violenza, sempre! Il “prima lo ha fatto anche lei” è solo una scusa per normalizzarla. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Alfonso D’Apice rompe il silenzio e difende la sua Chiara

