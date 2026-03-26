Incidente al porto di Pozzuoli | le condizioni di Angelo l' operaio 39enne rimasto gravemente ferito

Un incidente si è verificato nel porto di Pozzuoli, coinvolgendo un operaio di 39 anni che è stato trasportato in ospedale. L'uomo è stato raggiunto da ferite gravi e si trova ora nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. L’incidente è avvenuto nel cantiere di un pontone galleggiante antibradisismo.

È rimasto colpito in maniera violentissima alla testa e al volto dalla catena staccatasi da una gru. Si trova all'ospedale Santa Maria delle Grazie Ha 39 anni Angelo Giustiniani, l’operaio ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Maria delle Grazie, dov’è arrivato ieri pomeriggio dopo l’incidente sul lavoro avvenuto nel cantiere del pontone galleggiante antibradisismo al porto di Pozzuoli. Il lavoratore, napoletano residente nel quartiere di Barra e dipendente di un’azienda subappaltatrice, è stato colpito violentemente al volto mentre, insieme ad altri due colleghi, stava partecipando alle operazioni di montaggio di una rampa metallica destinata a collegare il molo alla struttura galleggiante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Incidente al porto di Pozzuoli: le condizioni di Angelo, l'operaio 39enne rimasto gravemente ferito Articoli correlati Incidente sul lavoro al porto di Pozzuoli: operaio in condizioni gravissimeIl 37enne è rimasto ferito a Pozzuoli durante il montaggio del pontone galleggiante anti-bradisismo. Operaio ferito nel porto di Pozzuoli, è ricoverato in gravissime condizioniRestano gravissime le condizioni dell’operaio di 37 anni rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro nel cantiere del pontone... Tutto quello che riguarda Incidente al porto di Pozzuoli le... Temi più discussi: Incidente sul lavoro al porto di Pozzuoli: tre feriti; Operaio ferito gravemente in incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli; Incidente mortale al Psa di Pra', la perizia: errore umano e dinamica anomala; Grave incidente al porto. Marittimo incastrato durante l’ormeggio. Perde una gamba. Incidente sul lavoro al Porto di Pozzuoli, feriti tre operai: uno è graveUn grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata odierna, mercoledì 25 marzo, al Porto di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: il bilancio è di tre operai feriti, uno dei quali in maniera ... fanpage.it Incidente al porto di Pozzuoli, grave un operaioTre persone ferite, due lievemente, da una catena metallica che si è sganciata da una rampa di accesso al pontone antibradisismo ... rainews.it Automobilista recidivo, anche nel 2022 si era reso protagonista di un incidente a Posillipo in cui rimase ferito dopo aver tamponato alcune auto. Anche in quell'occasione avrebbe assunto droga - facebook.com facebook #KamilaSellier e l’incidente alle #Olimpiadi: rischio danni permanenti alla vista x.com