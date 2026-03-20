Amianto prorogati i termini per i contributi a Martina Franca

L’amministrazione comunale di Martina Franca ha deciso di prorogare i tempi per la presentazione delle domande di contributo destinate agli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. La misura riguarda immobili di proprietà privata e permette ai cittadini di completare le pratiche necessarie. La comunicazione è stata resa nota attraverso un avviso ufficiale diffuso dal Comune.

Tarantini Time Quotidiano L’Amministrazione Comunale di Martina Franca ha prorogato i termini per la presentazione delle domande relative agli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto presenti in immobili di proprietà privata. La decisione è stata formalizzata con determinazione dirigenziale n. 911 del 19 marzo 2026. Il provvedimento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa già avviata con deliberazione di Giunta Comunale n. 582 dell’11 dicembre 2025, con cui era stata autorizzata una spesa complessiva di 15.800 euro destinata a interventi di risanamento ambientale e alla rimozione di situazioni di degrado e rischio sanitario legate alla presenza di amianto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Amianto, prorogati i termini per i contributi a Martina Franca Articoli correlati Leggi anche: Un'altra settimana per l'iscrizione a scuola, termini prorogati al 21 febbraio