Macchine agricole prorogati i termini per la revisione | Riguarda 2 milioni di trattori

Il governo ha deciso di prorogare i termini per la revisione dei trattori agricoli, un intervento che riguarda circa 2 milioni di macchine. La misura, inserita nel decreto Milleproroghe, permette agli agricoltori di posticipare gli obblighi di manutenzione e controlli, evitando sanzioni immediate. Coldiretti aveva richiesto questa estensione per evitare problemi pratici alle aziende e migliorare la sicurezza nelle campagne. La decisione mira a dare respiro agli agricoltori, che ora avranno più tempo per adeguarsi alle nuove normative. La proroga sarà valida fino alla fine dell’anno.

La proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole approvata nell'ambito del decreto Milleproroghe interessa di fatto circa 2 milioni di trattori e, come più volte auspicato da Coldiretti, «rappresenta un passo necessario per garantire sicurezza reale nelle campagne e certezza operativa alle imprese». È quanto afferma Coldiretti Piacenza nel sottolineare il valore dell'emendamento approvato nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, presentato a prima firma dal presidente della Commissione Agricoltura Mirco Carloni, che consente di riallineare tempi e strumenti, garantendo coerenza tra gli obiettivi di sicurezza e le condizioni reali in cui operano le imprese.