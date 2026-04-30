Un ponte sull’Adda è stato transennato, causando gravi disagi agli imprenditori locali. Uno di loro ha riferito che ieri ha lavorato l’80 per cento in meno rispetto allo stesso giorno della settimana precedente, descrivendo la giornata come un disastro. La chiusura del ponte ha portato a una diminuzione significativa dell’attività economica nella zona, con ripercussioni evidenti sul lavoro di molte imprese.

"Ieri è stato un disastro. Rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa, ho lavorato l’80 per cento in meno. Se non riaprono in fretta, per noi è una mazzata proprio ora che stavamo ingranando". Non usa mezzi termini Gianluca Gennari, titolare della Trattoria Bar e Piccola Bottega Palazzina, a poche decine di metri dal ponte sulla Provinciale che collega Montodine a Bertonico. La sua è la testimonianza di un cremasco doc, nato proprio a Montodine, che ha scommesso sul territorio. Gennari, 53 anni, è uno storico ristoratore, già noto per l’attività a Cavacurta oltre che apprezzato chitarrista, cantautore e cantastorie folk, che inaugurò questa avventura il 12 giugno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte sull’Adda transennato: "Noi imprenditori in ginocchio"

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