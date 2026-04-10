Ponte chiuso sull’Adda | Lodigiani adattabili

A un mese dalla chiusura del ponte sull’Adda, le autorità hanno comunicato che il traffico in città si è adattato alla nuova situazione. Il Comune ha effettuato un monitoraggio sulle strade e ha riferito che le strade alternative sono state percorse senza particolari problemi. La chiusura ha coinvolto principalmente i percorsi principali che collegano le zone della città, senza causare disagi evidenti alla viabilità complessiva.

A un mese dalla chiusura del ponte sull’Adda, la città tiene. È il primo bilancio del Comune dopo il monitoraggio del traffico. "Fin dall’inizio – spiegano dal Broletto – il lavoro è stato impostato su interventi mirati nei punti più sensibili: dalla revisione dei semafori in piazzale Barzaghi alla riorganizzazione della viabilità tra via Cremonesi e via Lago di Garda fino al potenziamento dei percorsi alternativi e all’adeguamento del trasporto pubblico ". I numeri confermano la tenuta del sistema. I mille veicoli che nelle ore di punta attraversavano il ponte di mattina "si sono redistribuiti soprattutto sulla tangenziale e sugli accessi da Est, senza creare squilibri rilevanti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte chiuso sull’Adda: "Lodigiani adattabili" Ponte chiuso, traffico sotto controllo. C’è chi lascia l’auto e usa la bici. Code in zona ospedale e Borgo AddaSecondo giorno con il ponte sull’Adda inibito al passaggio dei veicoli, ma il caos sembra restare contenuto. Ponte sull’Adda, iniziata la chiusura. Disagi contenuti e residenti divisiScattata, da ieri mattina alle 10, la chiusura al traffico veicolare sul ponte sull’Adda Napoleone Bonaparte per consentire la realizzazione di una... Temi più discussi: Ponte chiuso sull’Adda: Lodigiani adattabili; Dal 4 maggio ponte di Brivio chiuso per 15 mesi, sindaci preoccupati per l'impatto sulla viabilità: Anas pronta a turni di 24 ore; Ponte di Brivio: il vertice in Prefettura conferma il via ai lavori dal prossimo 4 maggio; Ponte chiuso a Lodi, attese e proteste per il tunnel: Qui ci vorrebbe un semaforo. Ponte chiuso sull’Adda: Lodigiani adattabiliEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Lodi è da un mese senza il suo ponte sull’Adda: «Disagi ridotti, il traffico ha retto»A un mese dalla chiusura al traffico del ponte Napoleone Bonaparte di Lodi, sono dati e analisi a parlare. E a dire che, come spiega il Comune, «la rete ha complessivamente retto, senza la necessità d ... ilcittadino.it La Voce. . Famiglia isolata da mesi Ponte chiuso, rischio tragedia tra Ivrea e Albiano Tre mesi senza soluzioni. Un ponte chiuso tra Ivrea e Albiano d’Ivrea ha lasciato una famiglia completamente isolata. Al centro della vicenda una donna disabile, costrett - facebook.com facebook Ponte chiuso a Lodi, attese e proteste per il “tunnel”: «Qui ci vorrebbe un semaforo» x.com