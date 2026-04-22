Il sesto ponte sull’Adda, previsto per migliorare la viabilità nella zona di Trezzo, è stato cancellato. Il progetto del maxi-viadotto, che avrebbe modificato il paesaggio locale, non è più in programma. La decisione di eliminare l’opera ha portato a una modifica delle piante e delle prospettive previste inizialmente. Trezzo ha espresso ringraziamenti per questa scelta, che comporta conseguenze sulla viabilità e sull’urbanistica della zona.

Il sesto ponte sull’Adda? Cancellato. Il maxi-viadotto che avrebbe dovuto ridisegnare l’orizzonte di Trezzo è sparito dalle mappe. La Regione ha ufficialmente staccato la spina alla Tratta D Lunga di Pedemontana, che lo prevedeva, preferendo la versione “breve“ nel Vimercatese liberando migliaia di ettari da un’ipoteca urbanistica che durava da anni. E con il progetto iniziale si cancella anche il nuovo trait d’union sul fiume, il nuovo collegamento fra sponda milanese e bergamasca. Non è solo un cambio di tracciato per il Milanese. Per anni, il vecchio percorso è stato la spada di Damocle sospesa sui Piani di Governo del Territorio: aree bloccate, cantieri impossibili e uno sviluppo in stand-by in attesa di un’autostrada che, in quei tratti, non passerà mai.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cancellato il sesto ponte sull’Adda, Trezzo ringrazia

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