Nuovo ponte pronto il varo show | Così solleveremo l’impalcato Corsa per l’apertura a giugno

Il nuovo ponte di Bellariva, progettato per migliorare il traffico, vede il varo-show imminente, con l’operazione prevista già entro il fine settimana. La Cmb di Carpi eseguirà in circa tre ore la delicata posa di 140 metri dell’impalcato, che collega Gavinana all’alveo dell’Arno. L’operazione richiede precisione e coordinamento, poiché si tratta di una fase cruciale per la futura apertura al traffico. La fase finale si avvicina, e i lavori continuano senza sosta.

Firenze, 25 febbraio 2026 – Il varo-show, scatterà presto, forse già entro il week end. Dopo il via in tre ore al massimo la Cmb di Carpi porterà a termine una delle operazioni più delicate lungo la linea Libertà-Bagno a Ripoli, ‘depositando’ i 140 metri (sui 160 totali di impalcato) del ponte di Bellariva sulla spalla di Gavinana e sulla pila centrale nell’alveo dell’Arno. Un momento delicato, ma anche simbolico che racchiude il risultato della corsa contro il tempo che, solo sul ponte, da Natale (incluso) a oggi, ha visto impegnati almeno 15 fra saldatori e montatori e altre 50 persone addette alle strutture in cemento armato ed ai movimenti terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nuovo ponte, che sprint: il varo alla fine di febbraio. "Sarà una manovra show"A Firenze, il nuovo ponte sta prendendo forma con l'iniezione di calcestruzzo nelle sue fondamenta.

Varo storico del nuovo ponte di Castellina: le immagini dell'operazioneQuesta mattina è stato fatto il varo del nuovo ponte di Castellina.

