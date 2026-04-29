Viaggi 2026 | Porto trionfa in Europa ecco le mete più amate

Nel 2026, Porto si è aggiudicata il primo posto tra le destinazioni più amate in Europa, grazie a un tour a piedi molto apprezzato. Tra le mete preferite figura anche l’Italia, con Firenze e Roma che si distinguono tra le scelte dei viaggiatori. La classifica dei Travelers’ Choice Awards 2026 raccoglie le preferenze di chi ha visitato queste città durante l’anno.

? Cosa sapere Il tour a piedi a Porto guida la classifica Travelers’ Choice Awards 2026.. L'Italia si inserisce nel palmarès europeo con esperienze a Firenze e Roma.. I viaggiatori di tutto il mondo hanno stabilito la classifica delle migliori esperienze europee per il 2026, posizionando un tour a piedi nel centro storico di Porto come l’attività numero uno al mondo tra milioni di recensioni analizzate. La selezione dei Travelers’ Choice Awards Best of the Best Things To Do non è un semplice elenco, ma il risultato di una valutazione capillare basata sulle opinioni dirette di chi vive il viaggio. Per quest’anno, l’Europa offre un ventaglio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viaggi 2026: Porto trionfa in Europa, ecco le mete più amate Meraviglie Low cost 2026: Scopriamo quali sono le mete da visitare assolutamente Notizie correlate I 10 musei più visitati al mondo nel 2025, la classifica globale: l’Italia brilla tra le mete più amate. Ecco con quali realtà musealiNon è vero che alla gente i musei non interessano più e, anzi, secondo le statistiche relative al 2025, i viaggiatori sembrano aver riscoperto mostre... Viaggi in cerca di cure: mobilità sanitaria da 5,15 mld di euro. Ecco le mete più gettonateHome > Salute > Sanità > Viaggi in cerca di cure: mobilità sanitaria da 5,15 mld di euro.