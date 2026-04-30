Ponte Mammolo tenta di rubare la merce appena sequestrata | arrestato

Mercoledì pomeriggio nei pressi della stazione metro Ponte Mammolo, un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Roma Capitale. L'uomo ha tentato di sottrarre la merce appena sequestrata da un altro soggetto, e durante l'intervento ha opposto resistenza, causando anche alcune lesioni ai agenti. L’arresto è stato effettuato con l’accusa di rapina impropria, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Pomeriggio di tensione quello di mercoledì nei pressi della stazione metro Ponte Mammolo. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale con l'accusa di rapina impropria, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.La dinamicaI fatti sono avvenuti.🔗 Leggi su Romatoday.it

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