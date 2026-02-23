Aggredì un corriere per rubare merce in consegna arrestato nel Napoletano

Un uomo è stato arrestato nel Napoletano dopo aver aggredito un corriere che rifiutava di consegnargli un pacco. La causa dell’episodio è stata la scoperta che il pagamento previsto era in banconote false. L’aggressione, avvenuta davanti a un negozio, ha coinvolto anche un complice che ha cercato di bloccare il corriere. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato il sospettato. La merce rubata non è stata recuperata.

Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbe aggredito con un complice un corriere dopo che quest’ultimo si sarebbe rifiutato di consegnargli un pacco essendosi acconto che la contrapartita economica era costituita da banconote false. Ad un mese dall’episodio, è arrivata la svolta alle indagini: i carabinieri della stazione di Boscoreale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, hanno proceduto all’arresto di un 33enne di Trecase. Per lui le accuse sono di rapina aggravata, lesioni personali, falsificazione e spendita di monete falsificate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

