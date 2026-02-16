Tenta di rubare in un negozio del centro poi reagisce contro chi tenta di fermarlo | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di rubare un capo di abbigliamento in un negozio del centro e aver reagito con violenza a chi voleva impedirglielo. Durante la fuga, ha spinto e colpito un cliente che aveva cercato di bloccarlo all’uscita. La scena si è svolta davanti agli occhi di diversi passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Ha rubato un capo di abbigliamento in un negozio e, nel fuggire, ha provocato una colluttazione con una persona che ha tentato di fermarlo. Ma non l'ha passata liscia: è stato arrestato ieri sera, dal personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, A.M., straniero accusato di rapina impropria. L'uomo aveva preso di mira un esercizio commerciale del centro cittadino, ma non l'ha fatta franca.

