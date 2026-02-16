Tenta di rubare in un negozio del centro poi reagisce contro chi tenta di fermarlo | arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo aver cercato di rubare un capo di abbigliamento in un negozio del centro e aver reagito con violenza a chi voleva impedirglielo. Durante la fuga, ha spinto e colpito un cliente che aveva cercato di bloccarlo all’uscita. La scena si è svolta davanti agli occhi di diversi passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine.
Ha rubato un capo di abbigliamento in un negozio e, nel fuggire, ha provocato una colluttazione con una persona che ha tentato di fermarlo. Ma non l'ha passata liscia: è stato arrestato ieri sera, dal personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, A.M., straniero accusato di rapina impropria. L'uomo aveva preso di mira un esercizio commerciale del centro cittadino, ma non l'ha fatta franca. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Si introduce in un appartamento e poi fugge calandosi dai balconi: minorenne identificato e arrestato per rapina impropria Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella🔗 Leggi su Salernotoday.it
Tenta rapina con cacciavite in un negozio, poi prova a rubare in casa: arrestato straniero
La Polizia di Stato ha arrestato ieri un uomo sospettato di aver tentato di rapinare un negozio in Corso Garibaldi, a Salerno.
Non si ferma all'Alt, poi tenta di investire e di rubare la pistola ad un carabiniere: arrestatoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tricase, tenta di rubare in un'auto ma viene sorpreso sia dal proprietario che dai carabinieri: ai domiciliari 42enne; Tenta di rubare un gruppo elettrogeno da 17 mila euro: arrestato 62enne; Milano, tenta di rubare una moto: arrestato Fares Bouzidi, il giovane che guidava lo scooter su cui morì Ramy Elgaml; Ferrara, tenta di rubare al supermercato e aggredisce il personale: arrestata 30enne.
Tenta di rubare un furgone, accoltellato al mercato dal proprietario del mezzoÈ successo in piazza Derna, a Torino. L'uomo è stato arrestato, il ferito è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita ... rainews.it
Tenta il furto e picchia il titolare: caos al bazar di Falconara, denunciato il ladroFALCONARA Un 35enne pakistano è stato denunciato con l’accusa di rapina impropria aggravata e lesioni aggravate. L’uomo, che ... msn.com
Il 20enne è stato bloccato dai militari, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce Leggi la notizia qui e nei commenti https://www.monrealepress.it/2026/02/15/sorpreso-dai-carabinieri-a-rubare-uno-scooter-tenta-la-fuga-arrestato-dopo-insegu - facebook.com facebook
Shock a Bergamo, uomo tenta di rubare una bambina al Supermercato. L'uomo, senza fissa dimora, è stato arrestato. x.com