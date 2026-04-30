Ponte Mammolo | arrestato uomo che aggredisce agente per rubare merce

A Ponte Mammolo, un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un agente durante un tentativo di furto di merce. L'uomo è stato portato in caserma e il giudice ha convalidato l'arresto, contestando il reato di rapina impropria e lesioni all'operatore coinvolto. L’episodio si è verificato nel corso di un intervento di polizia nella zona.

? Cosa sapere Uomo di 38 anni arrestato a Ponte Mammolo dopo aver aggredito un agente locale.. Il giudice ha convalidato l'arresto per rapina impropria e lesioni subite dall'operatore.. Mercoledì pomeriggio, nei pressi della stazione metro Ponte Mammolo, un uomo di 38 anni originario del Mali è stato arrestato dopo aver tentato di sottrarre merce sequestrata e aver aggredito un agente della polizia locale. Si è scatenato il caos proprio mentre le pattuglie dell’unità sicurezza pubblica ed emergenziale stavano concludendo un controllo anti-abusivismo. In quel momento, i collezionisti di bigiotteria venduta illegalmente da un cittadino del Bangladesh stavano per essere allontanati, quando la situazione è precipitata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte Mammolo: arrestato uomo che aggredisce agente per rubare merce Notizie correlate Ponte Mammolo, tenta di rubare la merce appena sequestrata: arrestatoPomeriggio di tensione quello di mercoledì nei pressi della stazione metro Ponte Mammolo. Aggredì un corriere per rubare merce in consegna, arrestato nel NapoletanoTempo di lettura: 2 minuti Avrebbe aggredito con un complice un corriere dopo che quest’ultimo si sarebbe rifiutato di consegnargli un pacco... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ponte Mammolo, cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio; Poliziotti in famiglia bloccano ladro d’auto: arresto in diretta sotto casa; Roma, trovato in casa con 1 kg di hashish e oltre 9mila euro: arrestato a Tor Bella Monaca; Fiumicino, via libera alle pratiche per le concessioni demaniali: il Comune riavvia l’iter. Ponte Mammolo, tenta di rubare la merce appena sequestrata: arrestatoL'episodio nei pressi della stazione metro. Un agente della polizia locale è finito in ospedale dopo la colluttazione ... romatoday.it Caos a Ponte Mammolo: tenta di rubare la merce sequestrata e picchia un agente, arrestatoPomeriggio di tensione e violenza quello vissuto ieri nell’area della stazione metro Ponte Mammolo. Un controllo di routine della Polizia Locale di Roma Capitale si è trasformato in una colluttazione ... msn.com Caos a Ponte Mammolo: tenta di rubare la merce sequestrata e picchia un agente, arrestato https://canaledieci.it/2026/04/30/caos-a-ponte-mammolo-tenta-di-rubare-la-merce-sequestrata-e-picchia-un-agente-arrestato/ - facebook.com facebook Deviazioni per lavori della linea tramviaria tra Ponte Mammolo e Cinecittà Coinvolte #Linea309 #Linea319 #Linea450 con modifiche ai percorsi Chiuso al traffico l’incrocio su viale Palmiro Togliatti all’altezza di viale Battista Bardanzellu e viale Fer x.com