Oggi nel paese si tiene il primo evento di “Ponte in festa”, una manifestazione organizzata dagli abitanti locali che coinvolge aspetti gastronomici, culturali e sportivi. La giornata vede la partecipazione di persone di tutte le età, che si sono unite per celebrare questa iniziativa nata dall’impegno della comunità. La manifestazione si svolge in diverse aree del paese, offrendo momenti di intrattenimento e partecipazione per residenti e visitatori.

Una kermesse gastronomica, culturale e sportiva messa in piedi con passione dagli abitanti del paese: giovani e meno giovani. Al via stasera ai giardini della Casa del Popolo di Ponte d’Arbia, con la tradizionale cena a base di piatti tipici e la musica di ‘80 Febbre, la 14esima edizione di Ponte in Festa, che anche quest’anno propone un calendario di eventi ricco e variegato, tra cui spicca l’incontro del 10 maggio alle 18 con il cardinale Augusto Paolo Lojudice e Monique Emanuelli, referente Chemin d’Assise, che dialogheranno sui cammini di pace e sull’Anno giubilare francescano. Ponte in Festa, patrocinata dal Comune di Monteroni d’Arbia, continuerà domani sera con il concerto dei The Steaks e a seguire il Dj set.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Ponte in festa’, oggi il battesimo

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