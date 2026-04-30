Ponte di Maggio | Firenze vola al 2° posto ma i prezzi raddoppiano
Durante il ponte di Maggio, Firenze si conferma come seconda meta più cercata in Italia per le vacanze. I dati indicano che i prezzi medi degli alloggi in città sono aumentati, arrivando a circa 266 euro a notte. La crescita dei costi si accompagna a un aumento delle ricerche da parte dei viaggiatori, che scelgono Firenze come destinazione per il primo maggio 2026.
? Cosa sapere Firenze seconda meta italiana più cercata per il ponte del primo maggio 2026.. I costi medi per i soggiorni in città raggiungono i 266 euro a notte.. Le prenotazioni per il ponte del primo maggio 2026 indicano un balzo di ben 15 posizioni per Firenze, che si posiziona come seconda destinazione italiana più cercata per il lungo weekend che inizia venerdì. Il dei viaggi per il prossimo ponte festivo vede la città toscana protagonista di una crescita improvvisa e significativa rispetto ai dati dell’anno scorso. Secondo le analisi condotte da un portale europeo specializzato in affitti stagionali, l’attrattività del capoluogo fiorentino ha subito un’accelerazione tale da proiettarlo immediatamente dietro Roma, che mantiene il primato delle preferenze nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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