Gli aumenti dei prezzi nelle camere d’albergo colpiscono duramente i clienti. In alcune strutture, i costi sono saliti anche del 120%, mentre gli stipendi rimangono fermi. Con 600 euro al mese, è sempre più difficile riuscire a vivere senza rinunciare a qualcosa. La situazione si fa spiacevole e rischia di peggiorare se i prezzi non tornano a scendere.

Prezzi delle camere d’albergo schizzati verso l’alto, fino al 120% in più rispetto a periodi ordinari. Una stanza che solitamente costa 200 euro a notte, arriva a 450 euro durante le settimane delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Gli stipendi di chi negli hotel ci lavora, però, sono rimasti sempre gli stessi: sotto i mille euro al mese per chi si occupa di rassettare e pulire le camere e gli spazi comuni, meno di 1500 euro per altre figure professionali che fanno funzionare la macchina dell’accoglienza. Si distaccano dalla media solo lavoratori iperspecializzati che le aziende si contendono, impiegati dalle strutture che offrono servizi di extralusso e ristoranti d’alta gamma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hotel, il sistema iniquo. Raddoppiano i prezzi ma non gli stipendi: con 600 euro non si vive

