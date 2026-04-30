Ponte di Maggio | 7 milioni in fuga Emilia e Toscana in cima alle mete

Durante il ponte del 1° maggio, più di 7,2 milioni di persone hanno visitato l’Italia, secondo i dati disponibili. Le regioni più gettonate sono state l’Emilia Romagna e la Toscana, con quest’ultima che ha attirato circa l’11% dei viaggiatori. La maggior parte dei turisti ha scelto di spostarsi verso località di campagna, città d’arte e zone costiere, evidenziando le preferenze di viaggio durante questa festività.

? Cosa sapere Oltre 7,2 milioni di viaggiatori scelgono l'Italia per il ponte del 1° maggio.. Emilia Romagna e Toscana guidano i flussi con l'Emilia al 11% delle preferenze.. Oltre 7,2 milioni di viaggiatori si preparano a partire per il ponte del 1° maggio con l’Italia come destinazione principale, secondo i dati dell’Osservatorio Confturismo Confcommercio e Swg. Il settore turistico nazionale si avvia verso la stagione estiva con una domanda che punta sulla prossimità. Le stime indicano che il 43% dei viaggiatori sceglierà soggiorni di due notti, mentre il 31% rimarrà fuori casa per un periodo compreso tra le 3 e le 4 notti. Una quota minore, pari al 18%, opterà per una sola notte, mentre l’8% pianifica vacanze più lunghe, da cinque pernottamenti in su.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte di Maggio: 7 milioni in fuga, Emilia e Toscana in cima alle mete Notizie correlate Leggi anche: Frane e alluvioni: perché Emilia Romagna, Toscana e Lombardia sono in cima alla classifica del rischio Ponte di Maggio: la Liguria conquista la Top 30 con 3 mete chiave? Cosa sapere Genova, Varazze e La Spezia entrano nella top 30 per il ponte di maggio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati; Ponte del 1° Maggio: secondo Federturismo saranno in viaggio circa 7 milioni di italiani; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Ponte del Primo Maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio ma con vacanze sempre più brevi. Circa 6,5 milioni di persone in viaggio con Trenitalia per il ponte del Primo MaggioSaranno circa 6,5 milioni i viaggiatori che sceglieranno il treno in occasione del ponte del 1° maggio, tra giovedì 30 aprile e lunedì 4 maggio 2026. Per far fronte all’aumento della domanda, Trenital ... fsnews.it Per il ponte del 1 maggio oltre 7 milioni in viaggio, Italia meta preferitaIl turismo italiano è ormai ai nastri di partenza della stagione estiva. Sono 7,2 milioni i viaggiatori che, in occasione del ponte del 1 maggio, si concederanno una vacanza. (ANSA) ... ansa.it Ponte del Primo Maggio, oltre 7 milioni di italiani in viaggio Leggi l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook